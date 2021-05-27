В Орловской области планируют вырастить свыше 400 тыс. сеянцев лесных деревьев

В этом году планируется вырастить свыше 400 тыс. штук сеянцев и собрать более двух тонн лесных семян в рамках нацпроекта «Экология», сообщил начальник Управления лесами Орловской области Игорь Лебедев.

Одна из основных задач проекта – проведение мероприятий по сохранению лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Основной показатель оценки эффективности реализации проекта – отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в 2021 году составляет 448%, что больше запланированного в 4,4 раза. Это свидетельствует об эффективности проведенных мероприятий лесовосстановления для обеспечения соблюдения баланса выбытия и воспроизводства лесов.

В целях достижения результатов регионального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году автономными учреждениями Орловской области выполнены мероприятия на территории семи лесничеств по подготовке почвы и посадке лесных культур на площади 69 га (100 % выполнение). Более 300 тыс. сеянцев дуба и сосны пополнили в этом году лесной фонд региона, из них посажено лесных культур дуба на площади 50,8 га и лесных культур сосны на площади 18,2 га. Для производства лесных культур был использован посадочный материал, выращенный автономными учреждениями лесного профиля в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».