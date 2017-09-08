В Орловской области по горячим следам раскрыто двойное убийство

36-летняя женщина и ее 61-летний сожитель были убиты из ружья в квартире в г. Мценске. Их тела обнаружили 11 января.

— Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался родственник потерпевшей, который сознался в содеянном и пояснил, что застрелил сестру и ее сожителя из своего ружья в ночь с 10 на 11 января 2018 года, — прокомменировали в СУ СК по Орловской области.

В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления продолжают работать на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.