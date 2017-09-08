В Орловской области по горячим следам раскрыто убийство 24-летнего парня

23 ноября в поселке Покровское в своей квартире с множественными ножевыми ранениями было обнаружено тело 24-летнего местного жителя.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам удалось установить и задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался безработный, ранее судимый 27-летний местный житель, который под тяжестью улик сознался в содеянном. Подозреваемый рассказал, что в ночь с 22 на 23 ноября распивал с потерпевшим спиртные напитки, в процессе употребления спиртного произошел конфликт на бытовой почве, после чего он схватил кухонный нож и нанес потерпевшему множественные ножевые ранения в область туловища, головы, шеи, конечностей.

После совершения преступления подозреваемый покинул место происшествия. Однако поздней ночью он вернулся в квартиру потерпевшего, вызвал полицию и имитировал свою непричастность к совершенному преступлению.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление и сбор доказательной базы по уголовному делу. Расследование продолжается, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Ноя 2017 в 14:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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