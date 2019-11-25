В Орловской области по горячим следам задержали грабителя

Сотрудники ОМВД России по Орловскому району по горячим следам раскрыли серию грабежей.

К преступлениям оказался причастен ранее судимый житель Урицкого района 1974 года рождения.

В Дежурную часть ОМВД России по Орловскому району обратилась женщина 1977 года рождения. Гражданка рассказала, что шла по дороге с автобусной остановки, недалеко от поселка Надежда на нее сзади набросился неизвестный, повалил на землю и похитил сумку, в которой находились продукты питания и 4 тысячи рублей.

Спустя некоторое время с аналогичным заявлением в полицию обратилась 60-летняя пенсионерка.

На месте происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа ОМВД России по Орловскому району. Отрабатывая круг лиц, которые могли быть причастны к совершению данных преступлений, сотрудники отдела уголовного розыска по горячим следам задержали ранее судимого жителя Урицкого района.

В беседе с полицейскими злоумышленник не стал отрицать свою причастность к противоправным деяниям. Часть похищенного оперативники изъяли.

В отношении гражданина возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.