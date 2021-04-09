9 апреля 2021



В Орловской области почтовики готовы работать в условиях половодья

Сотрудники Почты России полностью подготовились к работе в условиях паводка, чтобы социальные выплаты, пенсии, корреспонденция и подписные издания во все населенные пункты области были доставлены в срок.

При подготовке к паводку УФПС Орловской области взаимодействовало со спасательными службами МЧС региона и администрациями муниципальных районов. Совместно с отделением пенсионного фонда РФ по Орловской области принято решение о досрочной выплате пенсий и социальных выплат жителям нескольких населенных пунктов региона, которым грозила угроза подтопления. Так, перенесены сроки выплат пенсий жителям нескольких поселков Залегощенского района из-за разлива реки Неручь.

Разливы рек и подтопления мостов в других районах области не повлияли на доставку почты, так как там почтовые маршруты проложены в обход критических мест.

В случае подтопления дорог и низководных мостов на территории региона на помощь почтовым работникам придут спасательные службы МЧС. Также нередко почтовикам оказывают помощь местные жители, у которых есть лодки.

Для жителей территорий, труднодоступных в период паводков, почтовики создали в отделениях связи дополнительный запас продуктов питания и других товаров, сообщает УФПС Орловской области.

 

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Опубликовано 09 Апр 2021 в 14:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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