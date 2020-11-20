В Орловской области подорожали сахар, мясо и колбаса

В октябре годовая инфляция в нашем регионе увеличилась до 4% после сентябрьских 3,9%. При этом октябрьский и сентябрьский показатели продовольственной инфляции и инфляции в сфере услуг совпали (5,1% и 2,8% соответственно), — рассказали в пресс-службе Банка России.

Цены на разные продукты питания в Орловской области вели себя по-разному. Например, сахар, мясо и вареная колбаса несколько подорожали — сказались неважные погодные условия этого лета, снижение урожайности, а также удорожание импортных компонентов для сельхозпереработки. Зато стали доступнее для покупателей бананы и апельсины – им составили конкуренцию местные фрукты. А благодаря хорошей работе орловских тепличных хозяйств цены на огурцы даже снизились.

В сфере услуг в октябре в регионе замедлился рост цен на тарифы мобильных операторов, а в условиях коронавирусных ограничений упал спрос на железнодорожные билеты.

Годовая непродовольственная инфляция в октябре возросла на 0,4 п.п. — до 3,9%. Из-за складывающейся эпидемиологической ситуации спрос на лекарства и медицинские товары остается повышенным, а цены на них растут вслед за увеличением закупочной стоимости импортных препаратов и компонентов для фармпроизводства.

Кроме того, в связи с ослаблением рубля возросли издержки производителей мебели — стали дороже импортная фурнитура, ткани, инструменты. Это сказалось на конечной цене диванов и корпусной мебели.