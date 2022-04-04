4 апреля 2022



В Орловской области подтоплено шесть низководных мостов

За последние сутки из-за обильных осадков в Орловской области произошёл подъём воды на метр. На данный момент подтоплены шесть низководных мостов во Мценском, Залегощенском, Малоархангельском, Ливенском районах и в Орловском муниципальном округе, сообщает официальный портал области.

Жизнеобеспечение населения не нарушено, есть объездные пути, подтопление участков автомобильных дорог и придомовых территорий не зарегистрировано.

В Мценском районе подтоплен мост в районе н.п. Городище. Имеется объездной путь по маршруту: Городище – Апальково — Отрадинское.

В Залегощенском районе подтоплен мост в районе н.п. Орловка. Имеется объездной путь по маршруту: д. Орловка – п. Залегощь.

В Малоархангельском районе подтоплен мост в районе н.п. Плещеевский завод. Имеется объездной путь по маршруту: через н.п. Хитрово Малоархангельского района.

В Ливенском районе подтоплен мост в районе н.п. Крутое. Имеется объездной путь по маршруту: трасса Р119 «Орел — Тамбов» — н.п. Крутое.

В Орловском муниципальном округе подтоплено два моста через р. Цон. Один из них – в районе н.п. Круглый. Имеется объездной путь по маршруту: н.п. Круглый — н.п. Красный Сабуровец – н.п. Малая Саханка – г. Орёл.

Другой мост — в районе н.п. Сабурово. Имеется объездной путь по маршруту: н.п. Сабурово – н.п. Малая Саханка – г. Орёл.

 

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Опубликовано 04 Апр 2022 в 16:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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