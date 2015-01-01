В Орловской области подтоплены три низководных моста

В связи с плюсовой температурой воздуха в ночные и дневные часы развитие весеннего половодья приняло интенсивный характер, сообщает ГУ МЧС по Орловской области. Наибольший уровень воды был зафиксирован 7 и 8 марта 2017 года. По состоянию на 9 марта, подтоплены подтоплены три низководных моста в Орловском, Ливенском и Мценском районах.

Уровень воды выше полотна дорожного покрытия на 65 см. В результате нарушено сообщение между деревнями Тайное и Касьяновка Неполодского сельского поселения. Имеется объездной маршрут Тайное-Берёзки-Орел протяженностью 12 км по дороге с твёрдым покрытием.

Подтоплен низководный мост через реку Сосну у деревни Важжово Ливенского района. Уровень воды выше полотна моста на 10-15 см. Имеется объездной маршрут Ливны-Сосновка-Важжово протяженностью 31 км по дороге с твёрдым покрытием;  также подтоплен низководный мост через Оку у деревни Городище и села Сторожевое Мценского района. Уровень воды выше полотна моста на 20 см. Имеется объездной маршрут Сторожевое-Счастливка-Нижнее Думчино-Отрадинское-Апальково-Городище протяженностью 30 км по дороге с твёрдым покрытием.

По состоянию на 9 марта уровень воды в реках области колеблется от +4 до -10 см. На ближайшее время прогнозируется спад уровня воды в реке Ока и ее притоках. Это происходит благодаря частичному разрушению ледового покрытия на большинстве рек области до начала весеннего половодья, кроме того, февральскому потеплению и рыхлости снега.

 

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Опубликовано 09 Мар 2017 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

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