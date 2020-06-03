3 июня 2020



В Орловской области подтвержден 71 новый случай COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 3 июня в регионе зарегистрировано 2443 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило 1142 человека, выздоровели 1274 человека. По предварительной информации 27 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время  COVID-19  подтвержден у 1007 жителей Орла, 365 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 224 – в  Орловском районе,  97 – в Болховском районе, 60 – в  Дмитровском районе, 58 –  в Новодеревеньковском районе, 56 – в Урицком районе, по 54 – в Свердловском и  Хотынецком районах, 52 – в Новосильском районе,  по – 43 в Знаменском районе и Ливнах, 42 – в Шаблыкинском районе, 39 – в  Глазуновском районе, 37 – в Верховском районе, 35 – в Покровском  районе, 23 – в Залегощенском районе, 21 – в  Малоархангельском районе, по 19 – в Ливенском и Троснянском районах, 18 – в  Кромском районе, по 17 – в Колпнянском и Должанском районах, 16 – в Краснозоренском районе, 15 – в Корсаковском районе, 12 – в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Июн 2020 в 14:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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