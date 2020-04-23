23 апреля 2020



В Орловской области подтверждено 11 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 23 апреля в Орловской области выявлено 249 случаев заболевания коронавирусом. 10 человек выздоровели. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

За прошедшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 11 человек, из них три человека  приехали из Москвы, один —  из-за границы, семь — контактировали с заболевшим. Состояние всех удовлетворительное.

Среди заболевших шесть человек – в Орловском районе,  три человека – в Болховском районе и два человека — в Хотынецком районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.

Из 249 человек с диагнозом COVID-19 в городе Орле — 69 человек, 43 — в городе Мценске и Мценском районе, 23 – в Болховском районе, 21 – в Орловском районе, 19 – в Урицком районе, 13 – в Залегощенком районе, 12 – в Новосильском районе, 10 – в Покровском районе, по 6 человек– в Свердловском  и Хотынецком районах, 5 – в Знаменской районе, по 4 заболевших – в Ливенском, Малоархангельском и Верховском районах, 3 – в городе Ливны, по 2 – в Кромском, Глазуновском и Шаблыкинском районах, один – в Корсаковском районе, информирует администрация Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Апр 2020 в 12:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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