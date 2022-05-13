13 мая 2022



В Орловской области подтверждено 36 новых случаев COVID-19

 

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 13 мая в регионе госпитализировано 35 человек. Выздоровели 32 человека (всего 109 740).

На сегодня в области зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего выявлено 112 215 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки один пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.

Юлия Филина

 

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Опубликовано 13 мая 2022 в 16:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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