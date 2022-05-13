В Орловской области подтверждено 36 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 13 мая в регионе госпитализировано 35 человек. Выздоровели 32 человека (всего 109 740).

На сегодня в области зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего выявлено 112 215 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки один пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.

Юлия Филина