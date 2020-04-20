20 апреля 2020



В Орловской области подтверждено 43 новых случая заболевания COVID-19. Всего — 175 случаев

Как сообщает федеральный оперативный штаб, по состоянию на 20 апреля в регионе лабораторно подтверждено 175 случаев заболевания коронавирусом. 10 человек выздоровело. Один пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 43 человека, из них 9 человек — из Орла, 7 — из Орловского района, 6 — из Урицкого, 5 — из Новосильского района, 4 — из Мценска и Мценского района. Такой же показатель в Болхове. По 2 человека — в Малоархангельском и Покровском районах, по одному — в Свердловском, Верховском, Ливенском районах и городе Ливны.

Все заболевшие находятся под наблюдением Роспотребнадзора и департамента здравоохранения.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что большинство больных прибыли из Москвы и были выявлены благодаря работе контрольных въездных постов, что доказывает эффективность их деятельности. Остальные заразились через контакты. «В списке больных – целые семьи. Зараженных среди обычных граждан, не контактировавших с приезжающими в регион, нет. Эпидемиологическую ситуацию мы держим под контролем, но, в конечном итоге, все зависит от сознательности и самодисциплины орловцев», — сообщил Клычков.

Из 175 человек с диагнозом COVID-19 в городе Орле — 54 человека, 26 — в городе Мценске и Мценском районе, 16 – в Болховском районе, 13 – в Орловском районе, по 11 человек – в Новосильском и Урицком районах, 10 – в Залегощенском районе, 9 – в Покровском районе, по 4 человека- в Ливенском, Хотынецком и Малоархангельском районах, по 3 человека – в Знаменском и Верховском районах, по 2 человека – в Свердловском районе и городе Ливны,  по одному – в Кромском, Глазуновском и Шаблыкинском районах.

По информации пресс-службы губернатора Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Апр 2020 в 17:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 30

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