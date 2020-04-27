27 апреля 2020



В Орловской области подтверждено 44 новых случаев заболевания COVID-19

По информации федерального оперативного штаба,  по состоянию на 27 апреля в Орловской области выявлено 407 случаев заболевания COVID-19. 32 человека выздоровело. Два пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 44 человека, из них по контакту — 36, прибывшие в регион — 8 человек.

В разрезе муниципальных образований: 21 заболевший – в городе Орле, 5 – в Болхове и Болховском районе, по 4 – в Покровском и Орловском районе, по 2 – в Хотынецком, Малоархангельском, а также в Мценске и Мценском районе, по одному – в Глазуновском, Должанском, Новосильском, Свердловском районах.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения.

Из 407 человек с диагнозом COVID-19 в городе Орле — 117 человек, 80 — в городе Мценске и Мценском районе, 40 – в Болховском районе, 32 – в Орловском районе, 21 – в Урицком районе, 16 – в Залегощенском районе, по 14 – в Новосильском, Покровском и Свердловском районах, 10 – в Хотынецком районе, 8 – в Верховском и Знаменской районах, 6 – в Малоархангельском районе, 5 – в городе Ливны, по 4 заболевших – в Новодеревеньковском и Ливенском районах, по 3 – в Шаблыкинском, Троснянском и Глазуновском районах, по 2 – в Кромском и Должанском районах, один – в Корсаковском районе, сообщает официальный портал Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Апр 2020 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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