28 мая 2020



В Орловской области подтверждено 59 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 28 мая в регионе зарегистрировано 2082 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило 1018 человек, 1046  – выздоровело. По предварительной информации 23 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время  COVID-19  подтвержден  у 844 жителей Орла,  294 человека заразились  в городе Мценске и Мценском районе,  187 – в  Орловском районе,  82 – в Болховском районе, по 54 – в Урицком и Новодеревеньковском районах, 52 – в Дмитровском районе, по 50  – в Новосильском и Свердловском районах, 48 – в  Хотынецком районе, 40 – в Знаменском районе, 38 – в Ливнах, 36 — в Шаблыкинском районе, по 33 – в Покровском и Верховском районах, 31  – в  Глазуновском районе, 23 – в Залегощенском районе, 21 – в Малоархангельском районе, 18 – в Ливенском районе, 15 – в Краснозоренском районе, по 14 – в Троснянском, Корсаковском и Должанском районах, по 13  – в  Колпнянском и Кромском районах, 11 — в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает администрация Орловской области.

 

Лучший молодой работник ЖКХ ЦФО живет в Орловской области
В Орле открываются универсиада и спартакиада
В Болхове в пожаре погибла женщина
Опубликовано 28 мая 2020 в 14:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"