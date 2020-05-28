В Орловской области подтверждено 59 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 28 мая в регионе зарегистрировано 2082 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1018 человек, 1046 – выздоровело. По предварительной информации 23 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 844 жителей Орла, 294 человека заразились в городе Мценске и Мценском районе, 187 – в Орловском районе, 82 – в Болховском районе, по 54 – в Урицком и Новодеревеньковском районах, 52 – в Дмитровском районе, по 50 – в Новосильском и Свердловском районах, 48 – в Хотынецком районе, 40 – в Знаменском районе, 38 – в Ливнах, 36 — в Шаблыкинском районе, по 33 – в Покровском и Верховском районах, 31 – в Глазуновском районе, 23 – в Залегощенском районе, 21 – в Малоархангельском районе, 18 – в Ливенском районе, 15 – в Краснозоренском районе, по 14 – в Троснянском, Корсаковском и Должанском районах, по 13 – в Колпнянском и Кромском районах, 11 — в Сосковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает администрация Орловской области.