В Орловской области подтверждено 59 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 25 мая в регионе зарегистрировано 1867 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1010 человек, 845 – выздоровело. По предварительной информации, 21 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

Из 59 человек, заразившихся коронавирусом, самые высокие показатели в г. Орле (23 человека), Мценске и Мценском районе (12), а также в Ливнах (6). По четыре новых ковид-пациента выявлены в Орловском и Урицком районах, по два – в Шаблыкинском и Ливенском районах. По одному – в Свердловском, Должанском, Троснянском, Болховском, Сосковском и Малоархангельском районах.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что большая часть новых случаев covid-19 произошла через контакт на работе. По-прежнему большой процент заражения в семье. К сожалению, есть и неустановленные причины инфицирования.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в регионе поэтапно снимаются ограничительные меры, однако, чтобы область вернулась в привычный режим работы и жизни, необходимо продолжать максимально ответственно относиться к соблюдению санитарно-гигиенических требований.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 759 жителей Орла, 273 человека заразились в городе Мценске и Мценском районе, 165 – в Орловском районе, 80 – в Болховском районе, 51 – в Урицком районе, 50 – в Новосильском районе, 49 – в Свердловском районе, 45 – в Новодеревеньковском районе, 42 – в Хотынецком районе, 39 – в Знаменском районе, 36 – в Ливнах, по 32 – в Покровском и Шаблыкинском районах, 31 – в Верховском районе, 29 – в Глазуновском районе, 23 – в Залегощенском районе, 19 – в Малоархангельском районе, 15 – в Дмитровском районе, по 14 – в Краснозоренском и Троснянском районах, 13 – в Колпнянском районе, по 12 – в Кромском и Ливенском районах, по 11 — в Должанском и Сосковском районах, 10 — в Корсаковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает официальный Портал Орловской области.