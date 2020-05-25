25 мая 2020



В Орловской области подтверждено 59 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 25 мая в регионе зарегистрировано 1867 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило 1010 человек, 845  – выздоровело. По предварительной информации, 21 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

Из 59 человек, заразившихся коронавирусом, самые высокие показатели в г. Орле (23 человека), Мценске и Мценском районе (12), а также в Ливнах (6). По четыре новых ковид-пациента выявлены в Орловском и Урицком районах, по два – в Шаблыкинском и Ливенском районах. По одному – в Свердловском, Должанском, Троснянском, Болховском, Сосковском и Малоархангельском районах.

Губернатор Андрей Клычков отметил, что большая часть новых случаев covid-19 произошла через контакт на работе. По-прежнему большой процент заражения в семье. К сожалению, есть и неустановленные причины инфицирования.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в регионе поэтапно снимаются ограничительные меры, однако, чтобы область вернулась в привычный режим работы и жизни, необходимо продолжать максимально ответственно относиться к соблюдению санитарно-гигиенических требований.

В настоящее время  COVID-19  подтвержден  у 759 жителей Орла,  273 человека заразились  в городе Мценске и Мценском районе,  165 – в  Орловском районе,  80 – в Болховском районе, 51 – в Урицком районе, 50  – в Новосильском районе, 49 – в Свердловском районе, 45 –  в Новодеревеньковском районе, 42 – в  Хотынецком районе, 39 – в Знаменском районе, 36 – в Ливнах, по 32 – в Покровском и Шаблыкинском районах, 31  – в Верховском районе, 29  – в  Глазуновском районе, 23 – в Залегощенском районе, 19  – в  Малоархангельском районе, 15 – в  Дмитровском районе, по 14 – в Краснозоренском и Троснянском районах,  13  – в  Колпнянском районе, по 12 – в Кромском и Ливенском районах, по 11 — в Должанском и Сосковском районах, 10 — в Корсаковском районе.

Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

Сегодня в Орловской области ожидается налипание мокрого снега
В Орле закрывают подпольные казино
Более 90% обращений в налоговую инспекцию по г.Орлу поступают в электронном виде
Опубликовано 25 мая 2020 в 14:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"