В Орловской области подтверждено 85 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 4 июня в регионе зарегистрировано 2528 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1137 человек, выздоровели 1363 человека. 28 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1069 жителей Орла, 381 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе, 226 – в Орловском районе, 97 – в Болховском районе, 60 – в Дмитровском районе, 58 – в Новодеревеньковском районе, 57 – в Урицком районе, по 54 – в Свердловском и Хотынецком районах, 52 – в Новосильском районе, по 43 – в Знаменском районе и Ливнах, 42 – в Шаблыкинском районе, 39 – в Глазуновском районе, 38 – в Верховском районе, 35 – в Покровском районе, 23 – в Залегощенском районе, по 21 – в Малоархангельском и Троснянском районах, 19 – в Ливенском районе, по 18 – в Кромском и Колпнянском районах, 17 – в Должанском районе, 16 – в Краснозоренском районе, 15 – в Корсаковском районе, 12 – в Сосковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.