4 июня 2020



В Орловской области подтверждено 85 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба,  на 4 июня в регионе зарегистрировано 2528 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило 1137 человек, выздоровели  1363 человека. 28 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время  COVID-19  подтвержден  у   1069 жителей Орла, 381 зараженный –  в городе Мценске и Мценском районе, 226 – в  Орловском районе,  97 – в Болховском районе, 60 – в  Дмитровском районе, 58  –  в Новодеревеньковском районе, 57 – в Урицком районе,  по  54 – в Свердловском и  Хотынецком районах, 52 – в Новосильском районе,  по 43 – в Знаменском районе и Ливнах, 42 – в Шаблыкинском районе, 39  – в  Глазуновском районе, 38 – в Верховском районе, 35 – в Покровском  районе, 23 – в Залегощенском районе, по 21 – в  Малоархангельском и Троснянском районах,  19 – в Ливенском  районе, по 18 – в  Кромском и  Колпнянском районах,  17 – в Должанском районе,  16 – в Краснозоренском районе, 15 – в Корсаковском районе, 12 – в Сосковском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 04 Июн 2020 в 13:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 22

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