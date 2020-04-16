16 апреля 2020



В Орловской области подтверждено еще 32 случая заболевания коронавирусом; всего — 73 случая

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 16 апреля в Орловской области всего выявлено 73 случая заболевания коронавирусом,  7 человек выздоровели. За минувшие сутки подтверждено 32 новых случая заболевания COVID-19, сообщает официальный портал Орловской области.

Новая коронавирусная инфекция диагностирована у людей, прибывших в Орловскую область из иностранных государств, Москвы, Московской области, а также у граждан, контактировавших с заболевшими.

В настоящее время 18 граждан с коронавирусом проходят лечение в стационарах медицинских учреждений.

54 человека без COVID-19 находятся на карантине в медицинских учреждениях: 36 – в Городской больнице им. С. П. Боткина, 6 – в Мценской ЦРБ, 10 – в НКМЦ им. З. И. Круглой, 2 – в детском лагере «Ветерок» (обсерватор).

1479 граждан находятся на самоизоляции, так как вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.

1407 человек сняты с медицинского наблюдения.

 

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Опубликовано 16 Апр 2020 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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