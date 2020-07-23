В Орловской области подтверждены 22 новых случая COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 23 июля в Орловской области зарегистрированы 5425 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1290 человек, выздоровели 4055 человек. 80 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2628 жителей Орла, 621 – в Орловском районе, 569 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 167 – в Ливнах, 128 – в Болховском районе, 118 – в Дмитровском районе, 114 – в Урицком районе, 100 – в Новодеревеньковском районе, 92 – в Хотынецком районе, 80 – в Новосильском районе, по 75 – в Свердловском и Ливенском районах, 72 – в Верховском районе, 71 – в Кромском районе, 61 − в Покровском районе, 60 – в Шаблыкинском районе, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Малоархангельском районе, 53 – в Глазуновском районе, 47 − в Должанском районе, 40 – в Залегощенском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, 21 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе, информирует официальный Портал Орловской области.