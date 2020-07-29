29 июля 2020



В Орловской области подтверждены 30 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 29 июля в Орловской области зарегистрированы 5582 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1236 человек, выздоровели 4257 человек. 89 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2688 жителей Орла,  649 – в Орловском районе, 572 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 176 – в Ливнах, 137 – в Болховском районе, 122 – в Дмитровском районе, 121 – в Новодеревеньковском районе, 116 – в Урицком районе, 92 – в Хотынецком районе, 83 − в  Ливенском районе , 80 – в Новосильском районе,  75 – в Свердловском районе, 72 – в Верховском районе, 71 – в Кромском районе, 63 − в Покровском районе, по 60 – в Шаблыкинском и Малоархангельском районах, 58 – в Знаменском районе, 55 – в Глазуновском районе, 48 − в  Должанском районе, 43 – в Залегощенском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, 21 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 29 Июл 2020 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 52

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