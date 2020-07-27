В Орловской области подтверждены 30 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 27 июля в Орловской области зарегистрированы 5523 случая заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1290 человек, выздоровели 4146 человек. 87 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2671 жителя Орла, 638 – в Орловском районе, 571 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 171 – в Ливнах, 131 – в Болховском районе, 118 – в Дмитровском районе, 116 – в Урицком районе, 112 – в Новодеревеньковском районе, 92 – в Хотынецком районе, по 80 – в Новосильском и Ливенском районах, 75 – в Свердловском районе,72 – в Верховском районе, 71 – в Кромском районе, 63 − в Покровском районе, 60 – в Шаблыкинском районе, 59 – в Малоархангельском районе, 58 – в Знаменском районе, 53 – в Глазуновском районе, 48 − в Должанском районе, 43 – в Залегощенском районе, 39 – в Колпнянском районе, 37 – в Троснянском районе, 26 – в Сосковском районе, 21 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе, информирует администрация Орловской области.