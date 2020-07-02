2 июля 2020



В Орловской области подтверждены 35 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 2 июля в Орловской области зарегистрированы 4579 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило  1602  человека, выздоровели 2911 человек. 66 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2149 жителей Орла, 531 зараженный – в городе Мценске и Мценском районе, 462 – в Орловском районе, 128 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 102 – в Дмитровском районе, 101 – в Урицком районе, 91 – в Новодеревеньковском районе, 86 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 72 – в Свердловском районе, 65 – в Верховском районе, 63 – в Кромском районе,  62 – в Ливенском районе, 58 – в Шаблыкинском районе,  53 – в Знаменском районе, 52 – в Глазуновском районе, 51 – в  Малоархангельском районе, 49 – в Покровском районе, по 36 – в Колпнянском, Троснянском и Должанском районах, 33 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 02 Июл 2020 в 17:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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