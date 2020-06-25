25 июня 2020



В Орловской области подтверждены 37 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 25 июня в Орловской области зарегистрированы 4318 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе  составило  1692  человека, выздоровели 2575 человек. 51 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2005 жителей Орла, 516 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 431 – в Орловском районе, 121 – в Болховском районе, 116 – в Ливнах, 99 – в Дмитровском районе, 92 – в Урицком районе, 89 – в Новодеревеньковском районе, 86 – в Хотынецком районе, 73 – в Новосильском районе, 69 – в Свердловском районе, 61 – в  Кромском районе, 60 – в Верховском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Ливенском районе,  52 – в Знаменском районе, 51 – в Глазуновском районе, 49 – в Покровском районе, 47 – в  Малоархангельском районе, 36 – в Колпнянском районе, 35 – в Должанском районе, 34 – в Троснянском районе, 28 – в Залегощенском районе, 21 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.

 

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Опубликовано 25 Июн 2020 в 13:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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