13 июля 2020



В Орловской области подтверждены 49 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 13 июля в Орловской области зарегистрированы 5069 случаев заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе — 1382 человека, выздоровели 3612 человек. 75 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2451 жителя Орла, 553 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 537 – в Орловском районе, 151 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 110 – в Дмитровском районе, 107 – в Урицком районе, 93 – в Новодеревеньковском районе, 90 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 73 – в Свердловском районе, 72 – в Верховском районе, 71 – в Ливенском районе, 70 – в Кромском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, по 55 – в  Малоархангельском и Покровском районах, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах, 43 − в  Должанском районе, по 37 – в Троснянском и Колпнянском районах, 33 – в Залегощенском районе, 25 – в Сосковском районе, 20 – в Корсаковском районе, 18 – в Краснозоренском районе, информирует официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Июл 2020 в 13:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 56

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