23 июня 2020



В Орловской области подтверждены 55 новых случаев COVID-19

По информации федерального оперативного штаба, на 23 июня в Орловской области зарегистрирован 4241 случай заболевания коронавирусом.

Общее число больных в регионе составило 1813 человек, выздоровели 2382 человека. 46 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1973 жителей Орла, 509 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 423 – в Орловском районе, 119 – в Болховском районе, 106 – в Ливнах, 94 – в Дмитровском районе, 92 – в Урицком районе, 88 – в Новодеревеньковском районе, 85 – в Хотынецком районе, 71 – в Новосильском районе, 69 – в Свердловском районе, 60 – в Верховском районе, по 58 – в Шаблыкинском и Кромском районах, 54 – в Ливенском районе, 52 – в Знаменском районе, 51 – в Глазуновском районе, 47 – в Покровском районе, 45 – в Малоархангельском районе, 34 – в Должанском районе, 36 – в Колпнянском районе, 33 – в Троснянском районе, 28 – в Залегощенском районе, 21 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.

 

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Опубликовано 23 Июн 2020 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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