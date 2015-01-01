В Орловской области подвели итоги конкурса «Ученик года — 2017»

В финале конкурса приняли участие 19 школьников из 19 муниципальных образований области: Болховского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Корсаковского, Кромского, Колпнянского, Малоархангельского, Мценского, Свердловского, Сосковского, Урицкого, Хотынецкого, Орловского, Шаблыкинского районов, городов Орел, Мценск и Ливны.

В 2017 году конкурсные испытания проходили под эгидой сохранения природы Орловщины и были приурочены к Году экологии. В рамках конкурса участники представили портфолио своих достижений, творческую презентацию «Оставь свой след», домашнее задание «Экологический кодекс жителя земли», продемонстрировали знания по вопросам государственного управления, краеведения, истории, навыки публичных выступлений.

Учеником года – 2017 признана Екатерина Томенко – ученица 9 класса гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера города Орла.

Второе место заняла Юлия Прусова – ученица 10 класса Жилинской средней общеобразовательной школы Орловского района.

На третьем месте – Анастасия Кулешова – ученица 11 класса средней общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино Урицкого района.

Специальный приз «За волю к победе!» был вручен Анне Коростелевой – ученице 11 класса Алмазовской средней общеобразовательной школы Сосковского района.

Победителей и призеров наградили дипломами департамента образования Орловской области и памятными подарками, сообщает пресс-служба губернатора.