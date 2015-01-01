В Орловской области подвели итоги конкурса «Ученик года — 2017»

В финале конкурса приняли участие 19 школьников из 19 муниципальных образований области: Болховского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Знаменского, Корсаковского, Кромского, Колпнянского, Малоархангельского, Мценского, Свердловского, Сосковского, Урицкого, Хотынецкого, Орловского, Шаблыкинского районов, городов Орел, Мценск и Ливны.

В 2017 году конкурсные испытания проходили под эгидой сохранения природы Орловщины и были приурочены к Году экологии. В рамках конкурса участники представили портфолио своих достижений, творческую презентацию «Оставь свой след», домашнее задание «Экологический кодекс жителя земли», продемонстрировали знания по вопросам государственного управления, краеведения, истории, навыки  публичных  выступлений.

Учеником года – 2017 признана Екатерина Томенко – ученица 9 класса гимназии № 39 имени Фридриха Шиллера города Орла.

Второе место заняла Юлия Прусова – ученица 10 класса Жилинской средней общеобразовательной школы Орловского района.

На третьем месте – Анастасия Кулешова – ученица 11 класса средней общеобразовательной школы № 2 п. Нарышкино Урицкого района.

Специальный приз «За волю к победе!» был вручен Анне Коростелевой – ученице 11 класса Алмазовской средней общеобразовательной школы Сосковского района.

Победителей и призеров наградили дипломами департамента образования Орловской области и памятными подарками, сообщает пресс-служба губернатора.

 

Сразу два ДТП произошло в Орловском районе вечером 1 июня
Орловские приставы взыскали свыше 185 миллионов налоговой задолженности
Постамент под памятник Ивану Грозному установлен в Орле возле Богоявленского собора
Опубликовано 06 Мар 2017 в 14:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"