17 сентября 2020



В Орловской области похолодает

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 17 сентября по 21 час 18 сентября на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди. Ветер западный, с переходом на северо-западный 7-12, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5°С…+10°С, днём +10°С…+15°С.

ГУ МЧС по Орловской области предупреждает граждан о необходимых мерах безопасности в связи с возможными происшествиями.

 

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Опубликовано 17 Сен 2020 в 14:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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