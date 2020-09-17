В Орловской области похолодает

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 17 сентября по 21 час 18 сентября на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью временами дожди, днем кратковременные дожди. Ветер западный, с переходом на северо-западный 7-12, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5°С…+10°С, днём +10°С…+15°С.

ГУ МЧС по Орловской области предупреждает граждан о необходимых мерах безопасности в связи с возможными происшествиями.