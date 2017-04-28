В Орловской области полиция пытается предотвратить выпадение детей из окон

Орловские полицейские напомнили жителям об опасности москитных сеток. Проблема в том, что дети зачастую не понимают, насколько слабо крепится москитная сетка к оконной раме. Да и сама конструкция этого элемента недостаточно крепкая. Дети наоборот, очень часто воспринимают «москитку» как своеобразную преграду, которая удержит их, не даст выпасть из окна, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Между тем, избежать несчастного случая достаточно просто — для этого нужно оборудовать окно так называемым «детским замком». Это дополнительное устройство не даст ребенку открыть окно настежь. Кроме того, «замок» блокирует поворотную функцию и не позволяет окну распахнуться настежь. В положении для вентиляции окно с «детским замком» работает без проблем — но и выпасть из окна в таком положении ребенок не сможет.

— По каждому несчастному случаю мы проводим проверки, чтобы выяснить, не является ли выпадение следствием насилия, совершенного в отношении ребенка. Чаще всего дети страдают именно из-за халатности своих родителей. Последние занимаются хозяйством, считая, что дома, в соседней комнате дети находятся в полной безопасности, — рассказал инспектор по особым поручениям ПДН УМВД Максим Садочков.

Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних стараются как можно чаще напоминать родителям о подобных несчастных случаях, надеясь, что родители не будут оставлять открытыми окна с москитной сеткой, а также оборудуют их «детскими замками».

 

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Опубликовано 15 Авг 2017 в 12:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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