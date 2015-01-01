В Орловской области полковник полиции до смерти забил свою сожительницу

7 апреля в Мценске в квартире по месту жительства было обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержан начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Мценский», полковник полиции. Подозреваемый подтвердил свою причастность к смерти женщины и пояснил, что с потерпевшей длительное время сожительствовал, в ночь с 6 на 7 апреля между ними произошел конфликт, в ходе которого он жестоко ее избил. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.