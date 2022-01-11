В Орловской области посчитали котов и траты на них

В орловских семьях проживают порядка 105-110 тыс котиков, — сообщил канал “Телеграммы из Орла”. Увы, откуда взялась эта цифра и можно ли ей доверять, — не уточняется. Авторы заметки делают упор на то, как подорожало содержание домашних питомцев.

Если год назад на содержание одного усатого уходило 1500-2500 рублей/месяц ( + периодические траты: лекарства, экстренные посещения ветеринара, прививки, игрушки и другие расходы) то сейчас — порядка 3500-4500 рублей. С начала года цены на товары для них выросли на 60-80%. При этом эксперты отрасли считают, что есть предпосылки для 100 %-го роста цен. Как отмечают аналитики зообизнеса, за последние 3 месяца дистрибьюторы подняли цены на сухие корма на 25-35%, на аксессуары на 60%. Цены увеличиваются не только на импортные, но и на отечественные товары для кошачей братии.

Повышение цен на питание для домашних питомцев связано с тем, что 90% всех кормов производится транснациональными корпорациями на заводах в России, зависимыми от курса валют. Именно поэтому в нишу производства кормов для животных активно идут российские компании, как «Мираторг» в Орловской области. Между тем, орловцы активно уходят в онлайн, за год утроив закупки кормов через Интернет.