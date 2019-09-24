24 сентября 2019



В Орловской области построили ФАПы с грубыми нарушениями

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста отдела строительного контроля КУ ОО «Орелгосзаказчик». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следствием установлено, что обвиняемый 10 апреля 2019 года получил через посредника взятку в сумме 200 тысяч рублей за подписание актов выполненных работ, которые были произведены с грубыми нарушениями при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в Дмитровском районе Орловской области. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу – сообщили в пресс-службе СК РФ. Судьба опасных ФАПов, увы, не уточняется.

 

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Опубликовано 24 Сен 2019 в 13:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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