19 марта 2019



В Орловской области построят 2 801 км оптико-волоконных сетей

Орловская область получит почти 700 миллионов на программу «Информационная инфраструктура». На эти деньги планируется проложить около трех тысяч километров волоконно-оптической линии связи, сообщает RosTender.info. Оптическими линиями планируется подключить к «быстрому» интернету все общественно значимые объекты региона. Всего волоконно-оптическим кабелем предполагается соединить около 400 городов, поселков, сел и деревень области. Уже объявлен тендер по выбору подрядчика для выполнения работ. Заявки от участников принимаются до 29 марта, итоги тендера подведут 28 мая. Максимальная (предельная) стоимость контракта составляет 687 млн рублей.

Как пояснили в пресс-службе Ростендера, проект «Информационная инфраструктура» предусматривает развитие сетей связи, системы российских центров обработки данных и внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей граждан, бизнеса и власти. Ее задачи – довести к 2024 году долю домашних хозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, до 97%. Кроме того, во всей стране к этому времени планируется обеспечить интернет скоростью 100 мбит/с, а в городах-миллионниках – стандарта 5G+.

 

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Опубликовано 19 Мар 2019 в 13:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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