В Орловской области появилась своя Мадонна

В 2016 году в Орловской области зарегистрировано 8376 новорожденных, сообщает пресс-служба губернатора. По информации Управления ЗАГС, среди них 90 двойняшек и 2 тройняшки.

Наиболее популярными в прошедшем году среди новорожденных мальчиков стали имена Артём, Иван, Дмитрий, у девочек — Мария, Виктория, София.

Также были зарегистрированы дети с экзотическими именами: Ермак, Лорс, Евсей, Ратибор, Данислав, Рональдо, Аделина-Любовь, Митра, Оливия, Мадонна, Силеста.

В високосный год молодые семьи вопреки всем предрассудкам создала 4551 пара. Вместе с тем официально было расторгнуто 3236 браков.