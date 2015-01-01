В Орловской области появилась своя Мадонна

В 2016 году в Орловской области зарегистрировано 8376 новорожденных, сообщает пресс-служба губернатора. По информации Управления ЗАГС, среди них 90 двойняшек и 2 тройняшки.

Наиболее популярными в прошедшем году среди новорожденных мальчиков стали имена Артём, Иван, Дмитрий, у девочек — Мария, Виктория, София.

Также были зарегистрированы дети с экзотическими именами: Ермак, Лорс, Евсей, Ратибор, Данислав, Рональдо, Аделина-Любовь, Митра, Оливия, Мадонна, Силеста.

В високосный год молодые семьи вопреки всем предрассудкам создала  4551 пара. Вместе с тем официально было расторгнуто 3236 браков.

 

В топиарной фигуре орла застряла любопытная собака
В Орловской области не хватает средств на ремонт лифтов
Орловских полицейских научат сурдоязыку
Опубликовано 24 Янв 2017 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 44

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"