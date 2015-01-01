В Орловской области появился еще один епископ

Игумен Алексий (Заночкин) назначен викарным епископом Орловской епархии с титулом «Мценский», — такое решение было принято на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви. Как сообщили в пресс-службе орловской митрополии, Священный Синод рассмотрел рапорт митрополита Орловского и Болховского Антония о назначении ему викарного епископа. Викарием Орловской епархии с титулом «Мценский» избран игумен Алексий (Заночкин), клирик Орловской епархии, наместник мужского монастыря во имя священномученика Кукши Мценского района, редактор газеты «Орловские епархиальные ведомости».

Место наречения и хиротонии игумена Алексия (Заночкина) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, будет сообщено позднее. Напомним, викариатство является каноническим подразделением епархии, объединяющим одно либо несколько благочиний. При этом высшая власть по управлению викариатством принадлежит епархиальному архиерею, а викарный архиерей помогает ему в управлении епархией.