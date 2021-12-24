24 декабря 2021



В Орловской области появился вертолёт санитарной авиации

Появление вертолета санавиации позволит заменить часть перевозок наземным транспортом, что значительно ускорит доставку тяжелобольных. Финансирование будет осуществляться в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оборудование, установленное на борту, позволит прямо в пути проводить реанимацию, интенсивную терапию и мониторинг основных функций организма пострадавшего.

Для работы на борту воздушного судна прошли обучение высококвалифицированные медицинские работники, сформированы бригады. Экипаж вертолета санавиации и бригады медработников Областной клинической больницы будут находиться на круглосуточном дежурстве, чтобы в любой момент вылететь на экстренный вызов.

Увы, пока не уточняется, где именно будет осуществлять посадку воздушное судно. Ведь привезти пациента из отдаленного уголка Орловщины – это полдела. Нужно еще доставить его от посадочной площадки до больницы. Именно этот, как говорят связисты, «последний километр» может оказаться слабым звеном во всей цепочке экстренной помощи.

 

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Опубликовано 24 Дек 2021 в 17:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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