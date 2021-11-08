В Орловской области появится новый вице-губернатор — чиновник из Минобороны

Место вице-губернатора по инфраструктурному блоку, которое ранее занимал Игорь Тиньков, достанется Владимиру Ивановскому. В правительство области чиновника Минобороны пригласил губернатор Андрей Клычков, сообщают «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники.

Владимир Ивановский родился 24 апреля 1967 года в деревне Бигосово Витебской области. Окончил Волжское высшее военное строительное командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Командовал взводом, ротой, прошел ряд штабных должностей.

С 2003 года – начальник штаба Федеральной службы специального строительства Российской Федерации. С 2004 года – начальник Военно-технического университета при Федеральном агентстве специального строительства. С 2012 года – начальник Военной академии тыла и транспорта.

С 2014 года – начальник Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева. В августе 2016 года Указом президента РФ был назначен на должность начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации.

Доктор технических наук, профессор, Почетный строитель России, Заслуженный деятель науки Российской Федерации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими медалями, а также Почетной грамотой Президента Российской Федерации.