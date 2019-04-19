19 апреля 2019



В Орловской области практически не осталось здоровых детей

Шокирующая информация прозвучала на заседании профильного комитета облсовета. Как рассказал депутат Анатолий Крючков: «По статистике, при поступлении детей в 1 класс только 3,4 % имеют I группу здоровья, 44% — II группу. К 11 классу практически нет полностью здоровых детей. II группа только у 34%, то есть больше половины старшеклассников уже нуждаются в серьёзной коррекции здоровья. К тому же, 40% детей на уроках физической культуры не могут выполнить даже базовые спортивные нормативы. Поэтому необходимо активно пропагандировать здоровый образ жизни, с юных лет приучать детей к занятиям физической культурой и спортом». Цитату из выступления Крючкова приводит пресс-служба областного совета.

Какие конкретные шаги планируется предпринять, чтобы увлечь детей спортом, увы, не сообщается. Так же нет никаких данных о том, чтобы по программе «Комфортная среда» устанавливать во дворах МКД хотя бы минимальное оборудование в виде турника и брусьев. Традиционное благоустройство всегда ограничено песочницами, качелями и каруселями. То есть оборудованием для детей дошкольного возраста. Чем заняться школьникам в родном дворе — никто не знает. Если в советские годы дети могли поиграть на школьных стадионах, то сейчас в большинстве учебных заведений доступ вечером на территорию стадионов ограничен. Также нет сведений и о том, что будет установлено спортивное оборудование в скверах и парках. Только плитка, светильники, урны и скамеечки. Зато в городе планируется сделать еще два очень дорогостоящих фонтана, на содержание которых в муниципальной казне попросту нет денег.

 

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Опубликовано 19 Апр 2019 в 16:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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