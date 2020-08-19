В Орловской области пресекли схему поставки некачественного масла

30 июля 2020 года Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО «Мирамилк» к БУЗ Орловской области «Городская больница им. С.П. Боткина» о взыскании задолженности за поставленный товар (масло сливочное) в сумме 114 266 руб. 81 коп. с последующим начислением неустойки. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены сотрудники Россельхознадзора и ЦНМВЛ.

Суть дела — в апреле 2019 года в городскую больницу им. С.П. Боткина по товарной накладной на сумму 12 113 рублей поступила партия масла крестьянского сладко-сливочного несоленого, с массовой долей жира 72,5%, производства ООО «Молочный дом». В целях дополнительной проверки качества продукции, от указанной партии были отобраны пробы и направлены для исследования в ЦНМВЛ. Лабораторный анализ образцов показал несоответствие показателей качества требованиям ГОСТ 32261-2013. В частности, в продукции было установлено превышение предельно допустимых значений бактерий группы кишечной палочки.

На основании полученных результатов испытаний и договора с поставщиком больница потребовало от ООО «Мирамилк» заменить продукцию, указав на право не производить оплату некачественного товара.

Однако замены продукции не последовало.

Вместе с тем, при проведении мониторинга электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» Управлением Россельхознадзора было установлено, что ООО «Мирамилк» фигурирует в схемах нелогичного перемещения молочной продукции по территории РФ. Это дало основание предположить, что организация реализует недоброкачественную, в том числе фальсифицированную продукцию.

Уже в июне 2019 года сотрудниками Россельхознадзрора были отобраны пробы масла крестьянского сладко-сливочного несоленого, выработанного ООО «АТЛАНТ» и поставленного ООО «Мирамилк» в больниц им. С.П. Боткин» на сумму более 31 тысячи рублей. Согласно протоколу испытаний и экспертному заключению ФГБУ ЦНМВЛ в образце сливочного масла было выявлено содержание растительных масел и жиров на растительной основе, что является нарушением требований технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».

В связи с выявлением несоответствия специалисты Россельхознадзора рекомендовали больнице не допускать в пищу недоброкачественную продукцию.

В свою очередь бюджетное учреждение проинформировало поставщика о некачественном товаре и в соответствии с заключенным договором отказалось от его оплаты, удержав штраф чуть более 70 тысяч рублей. Поставщик начал судебную тяжбу и проиграл ее.