В Орловской области при ремонте дорог разрушили древнее захоронение

В группе «Загадочные и таинственные места Орла и области» появился фоторепортаж с ремонта одной из дорог. По сообщению автора, рабочие разрушили древнее захоронение.

— Страшное зрелище наблюдают местные жители недалеко от села Спасское. Рабочие, расширяя границы дороги, срыли часть древнего погоста, датируемого приблизительно 15 веком, у древнего городища — Спасское. Краеведы сходятся во мнении, что это городище является древней крепостью — Звенигород. Случайные очевидцы увидели на месте проводимых работ раскиданные по всюду черепа и кости, элементы фарфоровой посуды. Как стало традицией в нашей области, никаких охранных и разведывательных работ перед расширением дорожного полотна, не проводилось. Местные жители рассказывают о черных археологах которые по ночам ковыряют что то в разрытой земле, — сообщают участники сообщества.