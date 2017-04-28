В Орловской области при ремонте дорог разрушили древнее захоронение

В группе «Загадочные и таинственные места Орла и области» появился фоторепортаж с ремонта одной из дорог. По сообщению автора, рабочие разрушили древнее захоронение.

— Страшное зрелище наблюдают местные жители недалеко от села Спасское. Рабочие, расширяя границы дороги, срыли часть древнего погоста, датируемого приблизительно 15 веком, у древнего городища — Спасское. Краеведы сходятся во мнении, что это городище является древней крепостью — Звенигород. Случайные очевидцы увидели на месте проводимых работ раскиданные по всюду черепа и кости, элементы фарфоровой посуды. Как стало традицией в нашей области, никаких охранных и разведывательных работ перед расширением дорожного полотна, не проводилось. Местные жители рассказывают о черных археологах которые по ночам ковыряют что то в разрытой земле, — сообщают участники сообщества.

 

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Опубликовано 22 Авг 2017 в 15:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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