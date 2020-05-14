14 мая 2020



В Орловской области «прикрыли» лабораторию по производству психотропных веществ

УФСБ России по Орловской области пресечена деятельность организованной преступной группы, создавшей подпольную лабораторию по производству психотропных веществ.

Сотрудники УФСБ задержали с поличным четырех граждан РФ, у которых обнаружено и изъято незаконно произведенное психотропное вещество амфетамин в крупном размере, а также химическое оборудование и прекурсоры для его изготовления.

Следственным отделением УФСБ России по Орловской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, информирует пресс-служба УФСБ России по Орловской области.

 

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Опубликовано 14 мая 2020 в 13:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 42

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