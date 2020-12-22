В Орловской области приостановили работу мясоперерабатывающего предприятия

В октябре 2020 года Россельхознадзор проверил ООО «Дмитровские Продукты», основным видом деятельности которого является переработка и консервирование мяса. В ходе проверки инспекторы установили ряд нарушения требований ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. В частности, на баках для сбора бытовых и биологических отходов отсутствовала маркировка; сброс биологических отходов осуществлялся в бытовые мусорные контейнеры; транспортное средство, выделенное для перевозки биологических отходов на утильзавод, использовалось для перевозки кормов и пищевых продуктов. Кроме того, установлен факт реализации биологических отходов (костей) в качестве корма для животных на ярмарках выходного дня.

По результатам проверки Россельхознадзор направил материалы административного дела в отношении ООО «Дмитровские Продукты» в районный суд. Решением суда от 17 декабря 2020 года деятельность ООО «Дмитровские Продукты» в части утилизации биологических отходов приостановлена сроком на 30 суток.