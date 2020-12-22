22 декабря 2020



В Орловской области приостановили работу мясоперерабатывающего предприятия

В октябре 2020 года Россельхознадзор проверил ООО «Дмитровские Продукты», основным видом деятельности которого является переработка и консервирование мяса. В ходе проверки инспекторы установили ряд нарушения требований ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. В частности, на баках для сбора бытовых и биологических отходов отсутствовала маркировка; сброс биологических отходов осуществлялся в бытовые мусорные контейнеры; транспортное средство, выделенное для перевозки биологических отходов на утильзавод, использовалось для перевозки кормов и пищевых продуктов. Кроме того, установлен факт реализации биологических отходов (костей) в качестве корма для животных на ярмарках выходного дня.

По результатам проверки Россельхознадзор направил материалы административного дела в отношении ООО «Дмитровские Продукты» в районный суд. Решением суда от 17 декабря 2020 года деятельность ООО «Дмитровские Продукты» в части утилизации биологических отходов приостановлена сроком на 30 суток.

 

Орловские каратисты выступят в командном первенстве Европы
Детская больница получила партию цветов в подарок
В Орле прошли выпускные вечера
Опубликовано 22 Дек 2020 в 12:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"