В Орловской области приостановлен конкурсный отбор регоператора по ТКО

3 августа 2018 года УФАС опубликовало жалобу ЗАО «Чистый город» на действия организатора торгов — профильного облдепартамента при проведении конкурсного отбора регионального оператора по обращению с ТКО. Торги приостановлены до рассмотрения жалобы по существу. Рассмотрение жалобы состоится в 10 августа 2018 года, — сообщается на сайте «ИнвестИнфа».

Ранее, 25 июля 2018 года был опубликован протокол результатов конкурсного отбора регоператора по обращению с ТКО на территории Орловской области. Статус регионального оператора по обращению с ТКО получила аффилированное с областным правительством ООО «Управляющая компания «Зеленая роща». Зона деятельности единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами – вся территория Орловской области.

Еще полгода назад упорно циркулировали слухи, что областные чиновники готовят конкурс под конкретного победителя. Журналиста «Орловской среды» даже не допустили на заседание открытого «круглого стола» при областной ТПП поскольку, по словам участников действа, в ходе заседания присутствующим представителям компаний перевозчиков и переработчиков отходов четко дали понять, кто будет победителем предстоящего конкурса.

Как пишет телеграмм-канал «Нострадамус»: «Похвальная инициатива не выпускать из государственных рук регионального оператора. 8 миллиардов денег на 10 лет будут потрачены на организацию схемы и прочие мусорные нужны. Давайте взглянем на оборотную сторону этого дела.

1. Окологосударственные конторки никогда не были эффективными.

2. Выбор ООО, подконтрольного правительству региона, — всего лишь попытка повлиять на распределение средств регоператора. Посудите сами. Теперь чиновники могут предлагать регоператору любого своего подрядчика, и если регоператор не согласен, то директор может быть уволен. Фактически чиновники могут влиять на хозяйственную деятельность регоператора.

3. Отсюда все проколы, недоработки регоператора, невывоз мусора, проблемы на полигонах ложатся имиджевыми издержками на представителей власти и областной администрации», — разобрали по полочкам наблюдающие за происходящим со стороны.

«По сути произошло лоббирование чиновниками уровня заместителей губернатора интересов госкомпании. А несколько персон из правительства региона усилили свои позиции и могут влиять напрямую на распределение огромного потока денег от вывоза и переработки мусора», — резюмируют авторы телеграмм-канала «Нострадамус».