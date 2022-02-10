10 февраля 2022



В Орловской области продлен запрет на «ночную» работу общепита и ночных клубов

В Орловской области до 17 февраля продлен запрет на работу предприятий общественного питания и ночных клубов с 23.00 до 06.00. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 10 февраля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на территории области.

В регионе наблюдаются высокие показатели заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппа, а также широкое распространение высококонтагиозного штамма коронавируса «Омикрон».

До 17 февраля включительно продлен запрет на работу с 23:00 до 6:00 объектов общественного питания, а также ночных клубов и дискотек.

Исключение делается для обслуживания навынос и доставки заказов (без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания либо с доступом посетителей в помещения объектов общественного питания только до места выдачи заказа, исключив при этом доступ посетителей в другие помещения объектов общественного питания).

Также запрет не касается оказания услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения, без проведения торжественных, массовых, досуговых мероприятий, в том числе концертных программ, караоке и дискотек.

Соответствующие изменения будут внесены в указ губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10 февраля в регионе госпитализировано 118 человек. Выздоровели 298 человек (всего 71 688).

На сегодня в области зарегистрировано  834 новых случая COVID-19. Всего выявлено 86 414 случаев заболевания коронавирусом.

За сутки шесть пациентов с коронавирусной инфекцией скончались (всего 1 666).

 

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Опубликовано 10 Фев 2022 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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