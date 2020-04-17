В Орловской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Есть первый погибший

По сообщениям федерального оперативного штаба (на сайте Роспотребнадзора на момент публикации статистики еще не было) 17 апреля в Орловской области подтверждено еще 12 случаев заболевания коронавирусом. В облправительстве уточнили, что 6 заболевших прибыли из Москвы, еще шестеро были в контакте с больными. Все прибывшие были взяты сразу под контроль. Распределение по районам выглядит следующим образом: 5- город Мценск, 1- Залегощенский район, 2- г. Орёл, 2- Новосильский район, 1- Ливенский район, 1 — Орловский район.

Сегодня же появилось сообщение, что вчера вечером один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице имени Боткина. Известно, что мужчине было 68 лет. В официальной статистике этот случай пока не указан, так как экспертизе ещё предстоит установить точную причину смерти. Но он находился на лечении именно от коронавируса.