17 апреля 2020



В Орловской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Есть первый погибший

По сообщениям федерального оперативного штаба (на сайте Роспотребнадзора на момент публикации статистики еще не было)  17 апреля в Орловской области подтверждено еще 12 случаев заболевания коронавирусом. В облправительстве уточнили, что 6 заболевших прибыли из Москвы, еще шестеро были в контакте с больными. Все прибывшие были взяты сразу под контроль. Распределение по районам выглядит следующим образом: 5- город Мценск, 1- Залегощенский район, 2- г. Орёл, 2- Новосильский район, 1- Ливенский район, 1 — Орловский район.

Сегодня же появилось сообщение, что вчера вечером один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в больнице имени Боткина. Известно, что мужчине было 68 лет. В официальной статистике этот случай пока не указан, так как экспертизе ещё предстоит установить точную причину смерти. Но он находился на лечении именно от коронавируса.

 

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Опубликовано 17 Апр 2020 в 13:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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