В Орловской области продолжают закрывать сельские школы

В Ливенском районе продолжается кампания по закрытию малокомплектных сельских школ, которую руководство района деликатно называет реорганизацией — сообщает газета «Уездный город».

Сейчас встал вопрос о закрытии Свободно-Дубровской, Вязово-Дубровской, Кировской и Теличенской школ. Как объяснил замглавы администрации Ливенского района по социально-экономическим вопросам В. А. Фирсов, школы надо реорганизовать для того, чтобы сократить расходы муниципального бюджета. Так, экономия в результате присоединения Свободно-Дубровской школы к Казанской составит 231 тысячу 924 рубля. Экономия бюджета ожидается и при реорганизации Вязово-Дубровской школы. А вот ликвидация Кировской школы обещает районному бюджету 395 тысяч рублей в год. Ликвидация Теличенской школы и того больше – 585 тысяч 262 рублей в год, — пишет издание.

У каждой из четырех, намеченных к закрытию школ, своя особая ситуация. У Свободно-Дубровской здание требует капитального ремонта, на который никак не могут найти денег. В Вязово-Дубровской количество учителей превышает количество учащихся (на 16 учеников 18 преподавателей). Беда Кировской школы в том, что количество учителей в ней почти догоняет количество обучающихся (10 педагогов — 13 учеников). В Теличенской школе соотношение вроде бы неплохое: 17 учеников обучают 7 педагогов. Но две последние школы «провинились» уже тем, что в населенных пунктах, которые они обслуживают, нет детей 2013–2014 годов рождения. А это означает, что в ближайшие годы количество учеников в этих школах сократится до 8–9 человек. Сократить неоправданные расходы – вот девиз активно развернувшейся кампании.

Пока депутаты районного совета приняли решение провести на селе опросы жителей. Пусть сами ответят, согласны ли они с закрытием школ. Но придут не ко всем. Опрошен будет только тот минимум жителей, который назначен для каждого поселения. Войдут ли в этот минимум родители школьников, которые кровно заинтересованы в том, чтобы школа не была закрыта? Или пенсионеры, которым все равно? Неизвестно. И еще большой вопрос: прислушаются ли к мнению селян. Они же просто люди.

Как отметил председатель Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор ПАНИН, процедура ликвидации школ прописана в законе. Если люди не хотят, чтобы школа закрывалась — необходимо соблюсти ряд формальностей

— В первую очередь необходимо собрать сход сельских жителей. И запротоколировать его решение против закрытия школы. Обязательно нужно аргументировать свою позицию и перечислить все основания, почему школу закрывать нельзя. Если в школе учатся всего три ребенка – это одно, если 20–30 детей, и им предлагают ездить в другую школу за тридевять земель и не выделяют транспорт – совсем другое дело. Протокол следует направить на региональный уровень. Там обязательно должны дать мотивированный ответ, сославшись на нормативные акты. Стоит иметь в виду, что отсутствие бюджетных средств вовсе не является основанием, по которому сельская школа может быть закрыта. Копию ответа нужно будет направить в региональную прокуратуру. Случаев, когда после грамотных действий жителей по защите школы власти шли на попятную, достаточно, так что не надо думать, что обычные люди в такой ситуации бессильны, — заверяет Виктор ПАНИН.