В Орловской области продолжаются проблемы с лекарствами для льготников

Прокуратура Новосильского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав на бесплатное обеспечение лекарственными средствами. Было установлено, что заявитель состоит на учете в «Новосильской ЦРБ» и имеет право на бесплатное получение лекарственных средств по рецепту врача. Врачом ему был выписан рецепт на необходимый препарат, однако в нарушение требований законодательства фактически лекарство ему выдано не было ввиду его отсутствия в аптеке. Гражданин был вынужден приобрести лекарственный препарат за счет своих личных средств.

Для защиты прав заявителя прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать облдепартамент здравоохранения обеспечить гражданина бесплатным лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями, а также возместить ему затраченные денежные средства на покупку лекарства. Судом требования прокуратуры удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.