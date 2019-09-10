10 сентября 2019



В Орловской области продолжаются проблемы с лекарствами для льготников

Прокуратура Новосильского района провела проверку по обращению местного жителя о нарушении его прав на бесплатное обеспечение лекарственными средствами. Было установлено, что заявитель состоит на учете в «Новосильской ЦРБ» и имеет право на бесплатное получение лекарственных средств по рецепту врача. Врачом ему был выписан рецепт на необходимый препарат, однако в нарушение требований законодательства фактически лекарство ему выдано не было ввиду его отсутствия в аптеке. Гражданин был вынужден приобрести лекарственный препарат за счет своих личных средств.

Для защиты прав заявителя прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать облдепартамент здравоохранения обеспечить гражданина бесплатным лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями, а также возместить ему затраченные денежные средства на покупку лекарства. Судом требования прокуратуры удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

 

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Опубликовано 10 Сен 2019 в 13:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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