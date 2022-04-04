4 апреля 2022



В Орловской области прогнозируется усиление ветра с порывами до 18 м/с

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 04 апреля по 21 час 05 апреля на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный 8-13, днем местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

В Орле будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Главное управление МЧС России по Орловской области обращает внимание жителей региона на необходимые меры безопасности.

В случае необходимости обращайтесь в экстренные службы региона по телефонам 01, 101 или 112.

 

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Опубликовано 04 Апр 2022 в 15:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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