В Орловской области проходит акция «Внимание, переезд!»
С 1 по 31 марта в Орловской области проходит акция «Внимание,
переезд!». В течение месяца железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут внеплановые рейды, в ходе которых напомнят автомобилистам о последствиях нарушений ПДД при пересечении железнодорожных переездов.
Особое внимание будет уделено работе с автопредприятиями,
осуществляющими пассажирские перевозки.
Основной причиной ДТП является нарушение водителями правил дорожного
движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути,
выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.
Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно
соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.