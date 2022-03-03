3 марта 2022



В Орловской области проходит акция «Внимание, переезд!»

С 1 по 31 марта в Орловской области проходит акция «Внимание,
переезд!». В течение месяца железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут внеплановые рейды, в ходе которых напомнят автомобилистам о последствиях нарушений ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

Особое внимание будет уделено работе с автопредприятиями,
осуществляющими пассажирские перевозки.

Основной причиной ДТП является нарушение водителями правил дорожного
движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути,
выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно
соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

 

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Опубликовано 03 Мар 2022 в 15:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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