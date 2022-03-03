В Орловской области проходит акция «Внимание, переезд!»

С 1 по 31 марта в Орловской области проходит акция «Внимание,

переезд!». В течение месяца железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут внеплановые рейды, в ходе которых напомнят автомобилистам о последствиях нарушений ПДД при пересечении железнодорожных переездов.

Особое внимание будет уделено работе с автопредприятиями,

осуществляющими пассажирские перевозки.

Основной причиной ДТП является нарушение водителями правил дорожного

движения. В частности, объезд шлагбаума или специального ограждения пути,

выезд на переезд при работе запрещающих сигналов.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно

соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.