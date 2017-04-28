В Орловской области проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Мероприятия в рамках акции проводятся на территории Орловского региона с 15 по 21 мая.

19 мая с 9.00 акция пройдет в Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС. Здесь все желающие смогут сдать тест на ВИЧ.

20 мая для студентов Орловского техникума агротехнологий и транспорта (Орловский район, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 2) сотрудниками Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями будет организована профилактическая образовательно-интерактивная программа «Все, что ты должен знать о ВИЧ», информирует пресс-служба губернатора.