В Орловской области проходит Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Мероприятия в рамках акции проводятся на территории Орловского региона с 15 по 21 мая.

19 мая с 9.00 акция пройдет в Среднерусском институте управления — филиале РАНХиГС. Здесь все желающие смогут сдать тест на ВИЧ.

20 мая для студентов Орловского техникума агротехнологий и транспорта (Орловский район, с. Старцево, ул. Колледжская, д. 2) сотрудниками Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями будет организована профилактическая образовательно-интерактивная программа «Все, что ты должен знать о ВИЧ», информирует пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 17 мая 2017 в 14:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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