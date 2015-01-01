В Орловской области проходит всероссийская патриотическая акция «Красная гвоздика»

Организаторы акции: благотворительный фонд «Память поколений» и Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», сообщает Официальный портал Орловской области.

До 22 июня активисты волонтерского движения  будут распространять среди жителей области символические значки с изображением красной гвоздики – символа памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество.

Все собранные средства будут направлены для оказания адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в ходе локальных конфликтов.

Отчет об акции будет размещен на официальном сайте Фонда www.памятьпоколений.рф  в срок до 1 августа 2018 года.

Благотворительный фонд «Память поколений» был создан в 2015 году при поддержке Администрации Президента РФ. Президентом фонда является первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова. В настоящее время фонд оказал помощь более 6 тыс. ветеранам по всей стране.

 

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Опубликовано 14 мая 2018 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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