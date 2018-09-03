В Орловской области произошло ДТП со смертельным исходом

Столкновение двух автомобилей произошло вчера в 8 часов 30 минут на территории Мценского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, передварительно установлено, что водитель 1997 г.р. управляя а/м ВАЗ-2114, двигался со стороны Москвы в направлении Белгорода, нарушил расположение на проезжей части и допустил столкновение с автобусом «Мерседес» под управлением водителя 1985 г.р.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля с травмами был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался.